Rsa: sindacati Piemonte, grave Regione faccia interventi spot

Fp Cgil Piemonte, Cisl Fp, Cisl Fisascat, Uil Fpl e UilTucs Uil ritengono "grave la scelta della Regione Piemonte di proseguire con una serie di interventi spot sulle Rsa, che non poggiano le basi su un progetto strutturato di integrazione e riorganizzazione del sistema sanitario e sociosanitario nella nostra Regione, ma che rispondono all'esigenza dell'assessorato alla Sanità di non aumentare costi a suo carico, dando risposte parziali ad un settore attraversato da una profonda crisi economica". "Solo così - prosegue la nota sindacale - possiamo definire la Deliberazione della giunta regionale del 28 giugno scorso, Approvazione 'Percorso protetto di continuità assistenziale per anziani ultra 65enni non autosufficienti o persone con bisogni sanitari e assistenziali assimilabili ad anziano non autosufficiente, dimessi da strutture ospedaliere e di post-acuzie verso Rsa autorizzate, accreditate e contrattualizzate con il Ssr'. Siamo convinti che rendere strutturale un provvedimento assunto durante l'emergenza pandemica, propedeutico a decongestionare i posti letto in ospedale, in un momento in cui nelle Rsa continua la penuria di personale infermieristico e di oss, in cui occorre ancora qualificare il personale presente, significhi, di fatto, un aumento dei carichi di lavoro che sta diventando insopportabile per le lavoratrici e i lavoratori del settore, oltre a non garantire gli standard di assistenza sanitaria necessari ai pazienti dimessi da ospedali e/o Dea". I sindacati spiegano di ritenere necessario per questi utenti una continuità assistenziale a valenza sanitaria, anziché standard che prevedono bassi minutaggi infermieristici e meno presenza di profili professionali come infermieri e medici.