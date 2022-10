Valle, non è mai esistito fascismo di italiani "brava gente"

"Non è mai esistito un fascismo 'perbene' che 'ha fatto cose buone ma poi e' stato corrotto da Hitler'. Gli italiani non sono stati 'brava gente' quando vennero approvate le leggi razziali, non lo furono quando Mussolini dichiarò guerra al mondo alleandosi con il nazismo, non lo furono quando invademmo l'Africa orientale bombardando e gassando i civili". E' la dichiarazione diffusa da Daniele Valle, vicepresidente del consiglio regionale del Piemonte, per la presentazione di "100 - 1922-2022, dalla marcia su Roma alla crisi delle democrazie", ciclo di eventi in programma a Torino dal 15 al 31 ottobre su impulso della Fondazione Donat-Cattin, del Polo del '900 e di altre associazioni culturali. "A un secolo di distanza - ha poi affermato nel corso della conferenza stampa - dobbiamo stupirci per il fatto che ancora non abbiamo, come nazione, una memoria condivisa. Oggi sentiamo ancora dei clichè, come "il fascismo ha fatto cose buone", che rispetto ad epoche passate, quando i condizionamenti emotivi o familiari rendevano più difficile staccarsi da quell'esperienza e i partiti influivano su divisioni e letture del fenomeno, sono meno giustificabili. Serve un salto di qualità nella lettura di quel fenomeno. Ben venga dunque un'iniziativa come quella della Fondazione Donat-Cattin".