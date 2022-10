Mattarella,importante collaborazione mondo militare e accademico



Risposte nuove ai cambiamento del mondo. È il tema di cui ha parlato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella,, a Torino, all'inaugurazione dell'anno accademico della Scuola di Formazione dell'Esercito. "I luoghi in cui fare queste riflessioni sono innanzitutto quelli della formazione - ha aggiunto Mattarella - quella in cui si riversa la prospettiva della dottrina dell'Esercito. E per questo l'augurio e' particolarmente intenso. Siamo chiamati a interpretare le vicende e le condizioni in maniera totalmente nuova. Ed è importante la collaborazione che vi è tra mondo militare e mondo accademico con la operativa cooperazione con diversi atenei. È una prospettiva comune che riguarda l'esame del mondo, l'andamento delle vicende e delle prospettive da assumere, sempre in base ai valori della nostra Costituzione: libertà, democrazia, la persona al centro, i diritti umani. E sempre - ha proseguito Mattarella - nella ricerca di pace e sicurezza che le nostre Forze Armate hanno costantemente contribuito a cercare nell'ambito delle iniziative della comunità internazionale".