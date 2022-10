Covid: in Piemonte 5.010 nuovi casi, positività al 22,1%

In Piemonte 5.010 nuovi casi accertati di Covid, con un tasso di positività del 22,1% rispetto ai 22.673 tamponi diagnostici processati, di cui 22.114 test antigenici). L'aumento nel numero dei ricoverati oggi è rallentato rispetto ai giorni scorsi: + 9 nei reparti ordinari, dove il totale dei degenti è 579, con un'occupazione dei letti dell'8,5%: in terapia intensiva +2, dato complessivo 19 e occupazione letti al 3%. Non e' stato registrato alcun decesso.