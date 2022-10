Auto: Aci, in rosso a doppia cifra mercato usato a settembre

Calo a doppia cifra a settembre per il mercato dei veicoli di seconda mano. I passaggi di proprietà di autovetture al netto delle minivolture (trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale) hanno registrato un decremento del 14% rispetto al mese di settembre 2021. Risultato quasi analogo anche per i passaggi netti di motocicli, che hanno messo a bilancio una variazione mensile negativa del 12,3%. I dati sono riportati nell'ultimo bollettino mensile "Auto-Trend", l'analisi statistica realizzata dall'Automobile Club d'Italia sui dati del Pra. Il mercato dell'usato continua comunque a performare nettamente meglio rispetto a quello del nuovo: per ogni 100 autovetture nuove, infatti, nel mese di settembre ne sono state vendute 233 di seconda mano (205 nei primi nove mesi dell'anno). Per quanto riguarda le alimentazioni, nella compravendita di autovetture usate continuano a prevalere anche a settembre le tradizionali motorizzazioni diesel e a benzina, mentre la quota dell'ibrido a benzina si attesta al 3,1%. Nei minipassaggi primeggiano invece incontrastate le autovetture diesel (52,1% di quota a settembre 2022, seppure in calo in confronto a settembre 2021, quando era il 55,3%), con un'incidenza tuttavia delle auto ibride a benzina in crescita mensile del 4,7%. Le molte incertezze che gravano sul futuro dell'auto si ripercuotono dunque pesantemente anche sul mercato dell'usato, che nei primi tre trimestri del 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021 evidenzia complessivamente per i trasferimenti netti di proprietà flessioni dell'11,6% per le autovetture, del 6,8% per i motocicli e del 9,7% per tutti i veicoli. Ancora una forte battuta d'arresto nel mese di settembre per le radiazioni, che nel settore delle quattro ruote hanno archiviato un decremento del 31,2% rispetto all'analogo mese del 2021 (numero più basso per il mese di settembre se si esclude l'anno 1996, precedente all'emanazione di incentivi alla rottamazione).