P.a: 9 italiani su 10 sopra i 55 anni la voglio

Nove italiani su dieci ritengono importante che la pubblica amministrazione sia digitale, in particolare lo pensa il 90% degli over 55 a fronte del 75% di chi ha tra 18 e 34 anni. Emerge dall'indagine realizzata dall'Istituto Piepoli su un campione rappresentativo della popolazione italiana e presentata al Festival digitale popolare in corso a Torino. Il 53% utilizza i servizi della pubblica amministrazione per pagare i tributi, il 46% i siti web, il 43% i servizi anagrafici e previdenziali, solo il 13% non li utilizza. Quasi la metà degli italiani è propenso a sostituire alcune visite mediche fisiche con visite da remoto, a distanza tramite smartphone.