Resistenza: sui Sentieri Partigiani per "unire" ieri e oggi

Tre giorni per unire idealmente la Resistenza di ieri a quella di oggi. Far conoscere alle nuove generazioni che vi sono altri popoli, come quello kurdo, che lottano per liberarsi dai gioghi della tirannia dei vari regimi mediorientali e che, faticosamente, stanno percorrendo quella strada che nel 1945 ha portato il popolo italiano a quelle conquiste di valori e liberta' mirabilmente scolpiti nella prima parte della Costituzione. Li organizza l'Associazione alessandrina Verso il Kurdistan, fondata l'8 ottobre 2002. Proprio oggi, in Val Borbera, "Camminata sui Sentieri dei Partigiani" (circa 3 chilometri), dove si sono svolti alcuni degli avvenimenti più significativi durante la seconda guerra mondiale. Appuntamento alla Stele di Pertuso; letture, musica e visita al Museo della Resistenza di Rocchetta Ligure. Presente Alessandro Orsetti, padre di Lorenzo, "Orso Tekoser", partigiano internazionalista, caduto in Rojava nella resistenza contro l'Isis. Già ieri, il Laboratorio PerlaNera di Alessandria ha dedicato proprio a Lorenzo una targa. Domani, al Parco dei Partigiani ad Asti, riflessioni con un volontario delle forze di autodifesa kurde del Rojava e dibattito con Selva Varengo, ricercatrice indipendente, studiosa del pensiero politico contemporaneo e scrittrice.