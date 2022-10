A Torino il 1° Social festival comunità educative

Da giovedì 20 a sabato 22 ottobre Torino, Moncalieri, Rivoli e Settimo Torinese ospitano la 1ª edizione del Social Festival Comunità Educative, una tre giorni dedicata all'educazione e alla scuola, grandi beni comuni di una città per la loro funzione formativa e inclusiva. La comunità educante è un caposaldo della nostra società, un punto fermo nei momenti di complessità ed incertezza. Oltre 120 relatori animeranno dialoghi, workshop, focus, laboratori nel segno dell'alleanza tra scuola e territorio. Il progetto è promosso da Città di Torino, Città Metropolitana di Torino, Fondazione Compagnia di San Paolo con la direzione scientifica della rivista Animazione Sociale: fra i temi in agenda l'educazione e la cura nella prima infanzia, l'orientamento alle scelte di vita, il protagonismo dei giovani, l'inclusione scolastica, il contrasto alle povertà, l'utilizzo dei social in un'ottica più educativa e attiva, con il contributo di ricercatori ed esperti del settore, amministratori locali, insegnanti, educatori, operatori culturali, sanitari e sociali che operano nel pubblico e nel terzo settore. Save the date: lunedi 17 ottobre allle 10.30 in sala delle Colonne (Comune di Torino) la conferenza stampa per presentare i temi e gli appuntamenti dell'evento.