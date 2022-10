Covid: 3.672 casi in Piemonte, positività al 21,8%

Sono 3.672 i nuovi casi di Covid in Piemonte, con un tasso di positività del 21,8% rispetto ai 16.814 tamponi eseguiti, di cui 16.477 test antigenici. Risulta dai dati dell'aggiornamento quotidiano del 9 ottobre della Regione Piemonte sulla situazione epidemiologica. In calo a 611 (-17 rispetto al giorno precedente) il numero dei ricoveri nei reparti ordinari e in aumento a 18 (+1 rispetto al giorno prima) in terapia intensiva. E' stato segnalato un morto.