Intesa Sanpaolo: Gros-Pietro, ci prepariamo a ritorno Npl

"Noi ci stiamo preparando per un possibile ritorno degli Npl. Mi permetto di ricordare che la crisi pandemica, che non era uno scherzo, ha prodotto in fatto di Npl qualcosa di molto meno negativo di quanto era stato anticipato dai regolatori e dai nostri vigilanti". Così il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, a margine dell'assemblea degli industriali di Torino. "Invece di preoccuparci ce ne occupiamo" ha aggiunto a proposito dell'arrivo del flusso di crediti deteriorati dovuto alla crisi energetica.