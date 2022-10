Auto: Industriali Torino, transizione va fatta con intelligenza

"La transizione energetica, la decarbonizzazione, facciamola ma con intelligenza. Perché siamo di Torino e ci intendiamo di automobili, sappiamo bene che non possiamo restare fuori dall'opzione elettrica, ma con equilibrio e gradualità, con attenzione ai costi per gli utenti. Quanti si possono permettere un'auto elettrica oggi? Pochi. E quanti soldi dovrebbe spendere il governo per rendere infiniti i sussidi? Troppi". Lo ha affermato Giorgio Marsiaj, presidente dell'Unione industriali di Torino, durante l'assemblea annuale dell'associazione. "Fit x 55 è una prospettiva utile ma non è un atto definitivo. E' una proposta legislativa. Si può e si deve migliorare, proporzionando il suo termine alla effettiva produzione di elettricità green - non servono auto elettriche, se le centrali sono a carbone - sia riconsiderando la neutralità tecnologica delle propulsioni ai fini della decarbonizzazione. Non si tratta di salvare posti di lavoro in un'industria obsoleta. Si tratta di non vietare innovazioni convenienti, economicamente e ambientalmente, e non uccidere una tecnologia - quella termica - ancora viva e con posti di lavoro efficienti e che producono valore", ha continuato Marsiaj, sottolineando che vale la pena investire "di più sulle tecnologie dell'idrogeno, il vero futuro ormai non così tanto lontano. Sosterrà la transizione green dei mezzi pesanti, degli autobus, della propulsione navale".