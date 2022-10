Anagrafi: Torino, cambi d'indirizzo e residenza anche ai Caf

Cambi di indirizzo e di residenza anche nei Caf. Parte oggi, in via sperimentale, il nuovo servizio del Comune di Torino nell'ambito del piano dell'assessorato ai Servizi Civici per ampliare l'offerta di luoghi, alternativi alle anagrafi, in cui richiedere certificati anagrafici. I Caf interessati, 102 appartenenti a 12 sigle diverse, hanno stipulato una convenzione con la Città che regola i termini del servizio, che riguarderà funzioni istruttorie relative alla trasmissione dei cambi di residenza e indirizzo. Il servizio sarà gratuito per i cittadini, mentre il Comune riconoscerà ai Caf un corrispettivo compreso tra 20 e 30 euro a domanda, legato al numero di pratiche corrette e complete che saranno trasmesse all'anagrafe. "Questa convenzione - sottolinea l'assessore Francesco Tresso - andrà a ridurre sensibilmente i tempi di prenotazione e presentazione delle nuove pratiche di cambio residenza e indirizzo, che avendo la supervisione degli addetti dei Centri sulla loro correttezza e completezza, saranno registrate più rapidamente dal personale dell'anagrafe. Questo permetterà di iniziare ad erodere l'arretrato pregresso, per giungere rapidamente a tempistiche più consone all'erogazione di questo importante servizio".