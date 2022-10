Edilizia ecclesiastica, a Torino il convegno nazionale

Scambio di idee ed elaborazione di linee comuni con le istituzioni nel campo dei beni culturali e dell'edilizia, in particolare quella ecclesiastica sono tra gli obiettivi del convegno nazionale "I luoghi dell'abitare, potenzialità, vulnerabilità e cura", aperto oggi a Torino nel salone degli Svizzeri a Palazzo Reale e che si concluderà domani a Venaria Reale, organizzato dall'Ufficio nazionale dei beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto in collaborazione con la Consulta regionale della Regione Piemonte e Valle d'Aosta e con l'Arcidiocesi di Torino. "Viviamo momenti di difficoltà, ci sono molte chiese e molti beni ma non c'è più un numero sufficiente di persone per la loro valorizzazione e custodia - spiega don Luca Franceschini, direttore nazionale Beni culturali ecclesiastici (Bce) - Cerchiamo un dialogo soprattutto con Comuni e Regioni per quel che riguarda la pianificazione territoriale e anche il reperimento delle risorse". "La Regione ha provato - afferma Daniele Valle vice presidente del Consiglio regionale - attraverso il testo unico della cultura approvato nel 2018, a darsi un approccio organico e coordinato per le proprie politiche culturali". "E' un percorso ancora lungo per superare le barriere tra istituzioni e ambiti culturali, ma che merita il nostro impegno per portare la cultura al posto che merita tra i fattori che determinano il benessere della popolazioni", conclude Valle. All'inizio dei lavori sono interventi il vescovo di Pinerolo Derio Olivero e il vescovo di Aosta Franco Lovignana.