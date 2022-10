Torino: chiusure sottopasso Lingotto per lavori straordinari

Lavori straordinari di rinforzo strutturale e risanamento conservativo, da venerdi' 14 ottobre, nel sottopasso Lingotto di Torino, che sarà chiuso al transito con diverse modalità per consentire gli interventi nel tratto sotto via Genova, e in seguito, sotto via Nizza. Fino a metà dicembre sarà chiusa al transito la semicarreggiata sud dell'intero sottopasso, direzione da corso Giambone a corso Unità d'Italia, mentre le successive fasi di lavoro prevedono lo stop al transito lungo l'intero sottopasso, in entrambe le direzioni, per un periodo di tempo di circa 10 giorni e, in seguito, la chiusura della semicarreggiata nord, direzione da corso Unità d'Italia a corso Giambone, per circa 60 giorni. Al di sopra degli impalcati di via Genova e poi di via Nizza i lavori comporteranno invece solo la parzializzazione della sede stradale garantendo sempre almeno il transito lungo una corsia. Le opere previste consistono nel rinforzo degli impalcati con la tecnica del beton plaquè e delle pilastrate centrali mediante incamiciatura in cemento armato. Inoltre procederà all'impermeabilizzazione delle solette, al risanamento dei muri di sostegno laterali in cemento armato, verranno installati nuovi dispositivi di ritenuta all'estradosso del sottopasso e lungo le rampe di svincolo e sarà adeguata l'altezza netta interna in corrispondenza delle due gallerie con il rifacimento dell'intero pacchetto di pavimentazione stradale.