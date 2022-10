Torino: fondi Pnrr e Ucraina, approvata variazione Bilancio

Il Consiglio comunale ha approvato la quarta variazione al Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Si tratta di una ratifica urgente per contributi del Pnrr aggiornati a 38.580.000 euro per il 2023 e 26.750.000 per il 2024 riferiti ai progetti della nuova biblioteca civica e del teatro Nuovo a Torino Esposizioni. La delibera riguarda anche l'assegnazione di ulteriori fondi Pnrr riferiti al Polo dell'Infanzia per due interventi proposti dalla Città, nello specifico scuole materne e asili nido, dei quali l'amministrazione cittadina dovrà avviare le procedure e aggiudicare i lavori entro il termine massimo del 31 marzo 2023. la variazione di Bilancio comprende poi il progetto accoglienza Ucraina, un servizio scolastico a cura della Città e a carico della Regione per una novantina di minori ucraini ospitati in una struttura residenziale. Le spese contabilizzate nella variazione, 190 mila euro per il 2022 e 280 mila euro per il 2023, saranno rimborsate per intero dalla Regione Piemonte.