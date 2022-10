Cavalcavia Novara: sindaco, siamo i primi a volere capire

Il giorno dopo il cedimento di una parte finale del cavalcavia XXV aprile a Novara è iniziato l'iter per la riapertura in tempi più celeri possibili. A fare il punto della situazione è il sindaco, Alessandro Canelli: "Siamo i primi a voler capire cosa sia successo e quali siano le cause alla base del cedimento della spalletta del rampa d'accesso al cavalcaferrovia". "Questo fatto, grave, è successo nonostante siano state fatte indagini e lavori di consolidamento della struttura nel 2015 - aggiunge il primo cittadino - nonostante sia stato fatto un monitoraggio di ponti e cavalcavia nel 2019 e nonostante siano stati recentemente fatti lavori di asfaltatura proprio su quel cavalcavia alla base dei quali vi è stato un progetto tecnico che prevede sopralluoghi sul posto. Quindi vogliamo capire i motivi nel più breve tempo possibile anche per poter intervenire quanto prima al ripristino della viabilità in sicurezza, poiché la chiusura del ponte determina enormi disagi alla circolazione stradale cittadina". "Nella giornata di domani - annuncia il sindaco - ci saranno gli incontri tecnici per iniziare le attività di verifica per poter capire meglio cause dell'accaduto e modalità e tempi per la riapertura".