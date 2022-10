Corte dei Conti, celebrazioni con Mattarella

Oggi, dalle 14,30, a Torino, nel Salone degli Svizzeri di Palazzo Reale, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, inizierà il convegno celebrativo dei 160 anni dall'istituzione della Corte dei conti, dal titolo "Il ruolo della Corte dei conti al servizio della collettività nell'evoluzione delle sue funzioni". I lavori, che dureranno due giorni, proseguiranno domani, dalle 9,30, nella Reggia di Venaria Reale, trasmessi anche in diretta streaming. Durante il convegno, che si aprirà con l'intervento di presentazione del presidente della Corte dei conti, Guido Carlino, verranno ripercorse le tappe storiche che, a partire dall'Unità d'Italia fino ai nostri giorni, hanno determinato l'evoluzione delle funzioni svolte dalla Corte al servizio della collettività, nel panorama degli sviluppi giurisprudenziali e normativi succedutisi nel tempo e dei processi evolutivi del sistema istituzionale del nostro Paese. Nelle 4 sessioni di studio, su "Inquadramento storico delle funzioni istituzionali della Corte dei conti", "Evoluzione della funzione di controllo, anche a seguito dell'avvento della Costituzione repubblicana, al servizio dello Stato comunità", "Gli sviluppi della funzione giurisdizionale nella materia della contabilità pubblica. La codificazione e il suo impatto sulla giurisdizione" e "Le sinergie e i raccordi fra le funzioni giurisdizionali e di controllo", sono previsti, nell'ordine, gli interventi dei magistrati: Angelo Buscema, giudice costituzionale; Maria Teresa Polito, presidente della Sezione di controllo per il Piemonte; Carlo Chiappinelli, presidente di coordinamento delle Sezioni riunite in sede di controllo; Aldo Carosi, vice presidente emerito della Corte costituzionale; Angelo Canale, procuratore generale della Corte dei conti; Cinthia Pinotti, presidente della Sezione giurisdizionale Piemonte; Quirino Lorelli, procuratore regionale Piemonte, Mario Pischedda, presidente di coordinamento delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale e Francesco Albo, giudice presso la Sezione giurisdizionale Campania. Concluderà i lavori il presidente aggiunto della Corte dei conti, Tommaso Miele. Rappresentanti autorevoli del mondo accademico e delle istituzioni forniranno, inoltre, contributi utili ad inquadrare lo sviluppo, in un arco temporale così ampio, dell'Istituto e delle sue attività nell'ambito del percorso storico e istituzionale italiano. Saranno presenti il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio ed il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo.