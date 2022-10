Taxi abusivo per le vie della movida a Torino

Pubblicizzava il servizio con delle locandine nei locali notturni della movida il tassista abusivo scoperto dagli agenti della polizia locale di Torino durante i controlli per contrastare l'abusivismo di questi taxi spesso usati dai ragazzi per tornare a casa a tarda notte. L'auto era stata notata dagli agenti della Reparto sicurezza stradale integrata e del Comando Territoriale VIII, appostati davanti ai locali del quartiere San Salvario, in Largo Marconi mentre caricava a bordo un cliente. I civich hanno seguito e poi fermato il veicolo in via Stampini. Confermato che il servizio di noleggio era abusivo, il conducente è stato multato per un totale di quasi 600 euro, mentre il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo e la carta di circolazione è stata ritirata.