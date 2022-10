Corte Conti: Lo Russo, coesione sociale a rischio

"La coesione sociale è a rischio e la responsabilità di mantenerla non è solo di qualcuno ma, mai come in questa fase, è condivisa fra tutte le amministrazioni dello Stato, centrali e locali. Tutti dobbiamo esserne consapevoli". Lo ha detto il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, nel suo messaggio di saluto all'apertura del convegno per i 160 dall'istituzione della Corte dei Conti. L'evento si svolge a Palazzo Reale alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella. "Oggi è necessario un senso di responsabilità condiviso di tutto il sistema pubblico, avendo chiaro che lo scopo comune è il progresso, lo sviluppo e la tenuta sociale. Ma altrettanto urgente e importante fornire risposte alle grandi questioni che scuotono il nostro Paese, soprattutto nelle nostre aree urbane: diseguaglianza sociale, disagio, povertà crescente di ampi strati della popolazione richiedono misure vigorose e determinate". Per Lo Russo "le misure necessarie non sono procrastinabili" e devono mettere al centro "la cruciale questione del lavoro".