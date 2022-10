Corte conti: pg, politica abbia considerazione più attenta

"Una più attenta considerazione della politica verso le funzioni giurisdizionali esercitate dalla Corte dei conti, in ragione dell'interesse dello Stato-Comunità che perseguono". A chiederla è il procuratore generale, Angelo Canale, nella seconda e ultima giornata delle celebrazioni per i 160 anni dell'istituzione, a Venaria Reale (Torino). Dopo avere ricordato "elasticità e flessibilità" che hanno caratterizzato la giurisdizione, consentendole di "mantenersi aderente a una realtà amministrativa in trasformazione", il procuratore generale ha invitato a una riflessione: "potremmo fare di più e meglio, se con interventi isolati, decontestualizzati e disorganici non si fossero messi in discussione o addirittura limitati, come è avvenuto, i poteri di intervento delle procure contabili e non si fossero introdotte riduzioni o modifiche afferenti al perimetro della responsabilità amministrativa, sia sotto il profilo sostanziale che processuale".