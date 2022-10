Torino si mobilita contro discriminazioni sulla casa

Il colore della pelle, un velo, un accento, un cognome. Spesso basta una di queste cose per impedire a una persona di avere una casa. Un fenomeno che coinvolge sempre poi persone a fronte del quale parte a Torino il progetto "Non si affitta a persone straniere" promosso da Associazione Almaterra, Punto Informativo della Rete Regionale contro le discriminazioni con il sostegno del Nodo contro le discriminazioni della Città metropolitana e dall'Associazione Arteria. Un'iniziativa di sensibilizzazione e raccolta dei dati sul fenomeno attraverso un questionario con il quale, per un anno, verranno raccolte segnalazioni da parte di chi è discriminato nell'accesso alla casa in quanto straniero. "Purtroppo - sottolinea la consigliera metropolitana delegata alle Politiche sociali e di parità, Valentina Cera - anche oggi siamo davanti a paure di stereotipi e razzismo esplicito anche per il mercato immobiliare. Individuare e valorizzare buone pratiche è compito delle istituzioni e per la Città Metropolitana occuparsi di questi temi è un compito pressante". Anche per l'assessore comunale ai Diritti, Jacopo Rosatelli "c'è la necessità di focalizzarsi sul tema dell'accesso alla casa. Offrire a chi è discriminato la possibilità di dirlo e quindi innescare azioni correttive è una componente fondamentale di una politica contro le discriminazioni. C'è poi anche una fase preventiva, ed è nostra intenzione arrivare a formalizzare, con tutti gli attori coinvolti, una strategia per promuovere, con una sorta di premialità dal punto di vista dell'immagine, chi non discrimina. Ricordando sempre - conclude - che le politiche contro le discriminazioni vanno a vantaggio dell'intera società e questa è una battaglia culturale da affermare con grande forza, soprattutto nei tempi che ci apprestiamo a vivere con l'avvio della nuova legislatura".