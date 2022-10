Covid: in Piemonte 5.170 nuovi casi, positività al 21,9%

L'aggiornamento sulla situazione epidemiologica del Covid in Piemonte riporta oggi 5.170 nuovi casi accertati di cui 5.086 con test antigenico. Il rapporto positivi/campioni è del 21,9%. I ricoverati nei reparti ordinari, 723, sono 33 in più rispetto a ieri, mentre il numero e' invariato in terapia intensiva, 18. È stato registrato anche un decesso.