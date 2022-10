Corte dei Conti: Miele, su Pnrr fondamentale assistere Pa

"Oggi la Corte dei conti, nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali e di controllo che la Costituzione le intesta, può svolgere un ruolo fondamentale anche per assistere e indirizzare le pubbliche amministrazioni a intercettare e a gestire le risorse del Pnrr". Lo ha detto Tommaso Miele, presidente aggiunto della Corte dei conti e presidente della sezione giurisdizionale del Lazio, intervenendo a Venaria (Torino) al convegno celebrativo dei 160 anni della Corte dei conti". "Oggi il nostro Paese ha la grande opportunità di intercettare, attraverso una pubblica amministrazione rinnovata, efficiente e tempestiva, circa 209 miliardi, di cui una parte a fondo perduto e la maggior parte da restituire nei prossimi anni - continua Miele -. Proprio per questo motivo, queste ingenti risorse vanno intercettate e gestite bene, con la massima capacità gestionale e amministrativa". "Per questo le amministrazioni pubbliche si devono attrezzare e vanno aiutate ad amministrare e gestire queste risorse. In tale contesto la Corte dei conti può svolgere un ruolo fondamentale per assistere, aiutare ed assistere le pubbliche amministrazioni, sia in sede di controllo che in sede giurisdizionale - continua -. In sede di controllo la Corte può svolgere un ruolo fondamentale sia con il controllo collaborativo e preventivo che con il controllo concomitante, aiutando le amministrazioni pubbliche a tenere i conti in ordine, garantendo e verificando l'equilibrio dei bilanci, e assicurando la sana e corretta gestione di queste ingenti risorse pubbliche che i nostri figli e le future generazioni saranno chiamate a restituire", conclude Miele.