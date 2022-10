Governo: Grimaldi, la Costituzione andrà difesa

"Appena ho ricevuto la tessera da parlamentare mi sono recato presso gli uffici legislativi della Camera dei Deputati a presentare le prime proposte di legge. Prima della proclamazione di domani. Perché so che quella Costituzione, su cui giurerò emozionato come un bambino, andrà difesa con una resistenza attiva": lo dichiara il neoeletto alla Camera per Alleanza Verdi Sinistra, Marco Grimaldi. "Per questo ho deciso di non presentarmi alla Camera a mani vuote, ma portare subito con me una proposta per la regolamentazione della gig economy, scritta in questi anni nel corso delle tante vertenze dei fattorini, una per il congedo di paternità obbligatorio di sei mesi e una per i pieni diritti delle famiglie Lgbtqia+, sullo stato giuridico dei figli e delle figlie e per l'accesso all'adozione e alla procreazione medicalmente assistita per i single". "Ho immediatamente firmato inoltre le proposte già depositate dal compagno e collega Nicola Fratoianni - aggiunge - per l'introduzione del salario minimo legale e per la riduzione degli orari di lavoro a parità di salario, un tema su cui ho ricercato, lavorato e mi sono battuto. Sono misure tutt'altro che simboliche, che potrebbero rivoluzionare le vite di tutti e tutte e cambiare la società". "Contro questa destra, decisa a demolire e demonizzare il reddito di cittadinanza, a ridurre anziché aumentare la progressività fiscale, a negare la crisi climatica, a restringere le libertà di molti per preservare i privilegi di alcuni - conclude - servirà un forte movimento di opinione e uno sguardo verso un futuro che non ci può essere negato. Bisogna osare".