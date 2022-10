L'abitudine alla guerra

Nei giorni scorsi, il Parlamento Europeo ha votato una risoluzione avente per oggetto il conflitto russo-ucraino. Tutti coloro che speravano nella fine di questa guerra sono stati sottoposti a un’ennesima doccia fredda, gelata, grazie al voto interventista espresso dagli eurodeputati.

L’assemblea di Strasburgo, infatti, non solo ha respinto un emendamento presentato dal Gruppo della Sinistra Unitaria Europea (Gue), con cui si chiedeva di avviare una trattativa al fine di perseguire la pace, ma la maggioranza si è addirittura espressa a favore di nuovi massicci invii di armi a Kiev e, al contempo, ha invitato il governo ucraino a proseguire le attività belliche sino ad ottenere la completa integrità nazionale.

Non poteva mancare, in una giornata più interventista di altre, una raccomandazione del Parlamento in cui si invita l’Unione Europea ad attrezzarsi per rispondere adeguatamente a una controffensiva nucleare da parte di Mosca. I falchi hanno di nuovo vinto, e obbligano al silenzio le rare colombe, indirizzando ai pacifisti (o meglio a coloro che ancora dimostrano un pizzico di buonsenso) insulti e l’accusa di essere putiniani (termine oramai usato quale sinonimo di “traditore della patria”).

Gli eurodeputati italiani di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Italia Viva e una parte del Partito Democratico hanno sostenuto la linea dura, mostrando il volto di un Paese, il nostro, che sembra ogni giorno di più in balìa della lobby integralista che affida all’industria delle armi la risoluzione delle crisi internazionali. Gran parte degli opinionisti e dei giornalisti esprime la voglia di escalation gridando nei dibattiti televisivi, nonché tramite lunghi editoriali sui quotidiani. Una scuola di pensiero raccolta intorno a figure come la Mikhelidze, ricercatrice legata all’istituto Affari Internazionali, a cui la politica si adegua senza mostrare il minimo dubbio. La parola d’ordine dell’Unione Europea è: “Nessun negoziato, avanti per la vittoria totale”, imponendo ai popoli coinvolti un conflitto sempre più complesso e sanguinoso.

Sembra incredibile la velocità con cui l’Italia ha cambiato pelle. Gli appelli preoccupati del Papa vengono accolti dal Parlamento tedesco, ma non fanno breccia negli animi dei nostri deputati e senatori. La gente ha riacquisito l’abitudine alla parola guerra, e di fronte ad essa non batte ciglio. Del resto, dall’inizio degli anni ’90 è partita la resa dei conti nei riguardi degli Stati che in qualche modo erano nell’area di influenza sovietica: un insieme di nazioni che è deceduto contemporaneamente allo scioglimento dell’Urss.

Abbiamo quindi assistito a bombardamenti su Bagdad, Belgrado, Bengasi, Tripoli e Damasco, partecipando direttamente al lancio dei missili con la nostra aviazione. Ma ad ogni conflitto, seppur quasi sempre benedetto dalle Nazioni Unite, è sempre corrisposto il rianimarsi del movimento pacifista che ha sfilato in strada riempiendo le piazze delle maggiori città d’Italia. In questa guerra, iniziata nel 2014 e segnata da stragi come quella di Odessa a danno di sindacalisti di lingua russa bruciati vivi (nel silenzio dell’Occidente), si è assistito a un fenomeno davvero stravagante: la spaccatura della Sinistra (compresa quella estrema) con l’adesione di parte di essa alla fedeltà atlantista. In una porzione di quei settori un tempo definiti antisistema è emersa la scelta di sposare gli interessi militari della Nato, dando per acquisito l’essere in uno scenario bellico molto semplice dove combattono i buoni contro i cattivi.

La vecchia speranza del dopoguerra, trasformata dai padri costituenti nell’articolo 11 della Carta fondamentale, di non ricorrere mai alle armi per risolvere le controversie internazionali è stata distrutta da un curioso senso pratico, riassumibile in un pensiero molto diffuso nelle stanze del potere: “Approfittiamo del grave errore di valutazione di Putin per annientare la Russia una volta per tutte”. Un proposito che non esclude la risposta, e pure la provocazione, nucleare. Anzi, lo scambio di bombe H è un’ipotesi in primo piano, annotata al pari di un male necessario: una malattia che è bene fare per poi stare meglio.

Il fronte dei falchi, degli interventisti, è così compatto da silenziare ogni altra voce, compresa quella del Vaticano (evidentemente in questo caso fa comodo ignorare il Pontefice) e degli oltre cinquecento imprenditori italiani che lavoravano con la Russia. Evidentemente sono enormi gli interessi economici in ballo. Questa guerra si caratterizza per essere una sorta di redde rationem, una chiusura del cerchio voluta dopo alcuni anni in cui tutta l’Europa faceva affari con Mosca. Il commercio ha allargato pericolosamente, per alcuni, la sfera di influenza russa: un conflitto che ha quindi tutti i requisiti idonei a trasformare l’Europa in un tetro campo di battaglia.

Lo scontro finale probabilmente è alle porte. In attesa del fungo risolutore, e di qualche decennio di radiazioni sparse un po’ ovunque, al popolo rimane il tempo di pagare il prezzo di quanto sta accadendo, e vedere altri che si arricchiscono a tal punto da manifestare loro stessi incredulità.

Da anni i media indicano con il termine “Invidia sociale” anche quella che è una semplice richiesta di giustizia sociale, per cui quando viene staccato il teleriscaldamento a interi condomini, definiti morosi, non si assiste a un atto ingiusto, bensì al semplice rimarcare che ognuno è bene stia al suo posto e possibilmente senza fiatare.