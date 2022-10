A Torino la scuola scende in piazza per la pace

"La guerra mondiale si avvicina, non è uno scherzo, è un evento che ha, oggi, nell'autunno del 2022, un'alta probabilità di accadere. L'impensabile potrebbe irrompere nel nostro quotidiano". Lo sostengono in un appello in rete gli insegnanti di ogni ordine e grado, di Torino e del Torinese, che hanno lanciato per sabato prossimo alle 15 un presidio in piazza Palazzo di Città, di fronte al Comune. L'appello ha già raccolto quasi 500 firme in pochi giorni. "Con orrore e raccapriccio - si legge nell'appello - noi che insegniamo nelle scuole i valori della Costituzione e del ripudio della guerra, così netto e fermo nell'articolo 11 della nostra Carta, assistiamo all'azione scomposta degli agitatori di odio e violenza cui si contrappone lo sgomento degli operatori di pace". "Negli occhi delle ragazze e dei ragazzi - aggiungono - cogliamo smarrimento e un muto rimprovero. Ragazze e ragazzi, cittadine e cittadini sono soli. Ciascuno con le proprie paure e le proprie difficoltà: i prezzi che salgono, la fatica di fare la spesa, le bollette che rincarano, il timore di un inverno che il frastuono ossessivo dei mezzi di comunicazione annuncia terribile". "Il presidio sarà quindi un'occasione importante per confrontarsi e dare gambe a una mobilitazione dal basso, che renda manifesta l'avversione di gran parte della popolazione verso qualsiasi guerra e che imponga la volontà popolare di un percorso diplomatico per la risoluzione del conflitto".