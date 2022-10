Il tifo per Rossomando

Dicono che… l’eventuale elezione di Anna Rossomando al Consiglio Superiore della Magistratura farebbe felici almeno due esponenti del Pd. Anzitutto, Rita Rossa che per il perverso meccanismo del Rosatellum subentrerebbe sullo scranno del Senato. E con l’ex sindaca di Alessandria sistemata a Palazzo Madama Domenico Ravetti, compagno di partito e concittadino, non avrebbe più tra i piedi una temibile concorrente a insidiare la poltrona in Consiglio regionale. Ora resta solo da capire se la parlamentare torinese, vista la quasi impossibilità di diventare vicepresidente del Csm si “accontenterà” di varcare il portone del Palazzo dei Marescialli da consigliera “semplice” (seppur ben remunerata), oppure opterà per l'incarico parlamentare.