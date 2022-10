Piemonte: Rossi (Pd), serve legge per promuovere partecipazione

Il consigliere regionale piemontese del Partito Democratico Domenico Rossi ha presentato una proposta di legge per la promozione della partecipazione all'elaborazione delle politiche regionali e locali. Un testo che, una volta approvato, secondo l'esponente Dem "colmerebbe un gap normativo rispetto ad altre Regioni, allo Stato e all'Unione Europea ma, soprattutto, favorirebbe processi partecipativi per le opere e le iniziative strategiche del nostro territorio". "Il testo prevede un programma annuale della partecipazione, con cui si identificano le iniziative per le quali si intende attivare il processo, e istituisce il Garante dei processi partecipativi, che vigila e supervisiona i diversi progetti coadiuvando la Giunta regionale" spiega il consigliere Democratico. "Si introducono - prosegue Rossi - alcune forme partecipative come il Citizen meeting e il Town meeting, ma soprattutto il Dibattito Pubblico, un istituto fondamentale e sperimentato a livello nazionale e in altri Paesi europei, come la Francia, da oltre vent'anni". "Mi auguro che la maggioranza accetti la sfida di costruire insieme una legge utile e condivisa per il Piemonte" conclude Rossi.