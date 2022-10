Energia: dalla Regione 840 mila euro per piscine coperte

Uno stanziamento di 840 mila euro per sostenere i gestori delle piscine coperte per le spese legate all'energia. Lo ha deliberato la Regione Piemonte e si tratta di risorse aggiuntive rispetto a quelle già destinate a sostenere il mondo sportivo piemontese dallo scoppio della pandemia. Nel corso del biennio 2020-2021, infatti, la Regione ricorda di avere erogato agli operatori del settore circa 12,5 milioni di euro e oggi, di fronte alle ulteriori difficoltà per i rincari dei costi dell'energia, arriva un ulteriore aiuto. "Per il mondo dello sport l'emergenza Covid è stata un terremoto drammatico che ha rischiato di compromettere gravemente persino la sopravvivenza di molte realtà del territorio - affermano il presidente della Regione Alberto Cirio e l'assessore regionale allo Sport Fabrizio Ricca -. Oggi, davanti a noi, da affrontare c'è una nuova enorme difficoltà causata dal rincaro dell'energia. Ci siamo già attivati per essere al fianco delle famiglie e delle imprese che non possono essere lasciate sole in questa nuova emergenza. Accanto a loro c'è anche il nostro tessuto sportivo che rappresenta un patrimonio da tutelare a servizio del territorio. Per questo - concludono Cirio e Ricca - tra le risorse per sostenere lo sport di base abbiamo destinato una misura anche alle piscine, strutture tra le più energivore nel comparto sportivo. Ad oggi abbiamo investito più di 12 milioni di euro in ristori dedicati a chi lavora in questo settore, un impegno che ha avuto anche il merito di velocizzare la ripartenza dell'intero comparto e di prepararlo al grande anno di eventi inaugurato con la vittoria del titolo di Regione Europea dello Sport".