Club Investitori, +50% di capitale investito nel trimestre

Il Club degli Investitori si unisce al trend di crescita del mercato italiano del venture capital e chiude i primi nove mesi del 2022 con 12 milioni di euro investiti, il 50% in più dello stesso periodo dell'anno precedente. Da inizio anno, il Club ha effettuato 7 nuovi investimenti e 11 follow on in società già partecipate, per un totale di 18 operazioni concluse, molte delle quali in startup e scaleup intente a rivoluzionare i propri settori come Newcleo, azienda che punta a realizzare mini reattori nucleari di nuova generazione, Satispay, fintech appena diventata unicorno che sta trasformando il settore dei pagamenti, e FlexiWAN, società israeliana del software per i servizi internet a banda larga. Tra gli investimenti effettuati nel terzo trimestre del 2022, ci sono quelli in WeGlad, startup a forte impatto sociale, verticale in "diversity & inclusion", la Google Maps per le persone con difficoltà e disabilità motoria. Co-fondata a Torino da Paolo Bottiglieri e Petru Capatina, imprenditore italo-moldavo, Forbes under 30 e top 10 talenti under 35 in social impact per Nova e Bocconi, è presidiata da Riccardo Taverna. WeGlad ha vinto il Premio Nazionale dell'Economia Civile e il Premio l'Esg 2022 nazionale, che le permetterà di rappresentare l'Italia nella finale europea. IL Club supera i 300 soci: molti sono residenti all'estero (Dubai, Usa, Svizzera e Londra) e numerosi business angel donne. "Il Club prosegue il percorso di crescita in Italia e a livello internazionale, nonostante un contesto mondiale del Venture Capital in rallentamento. I soci e socie del Club, dimostrando così una visione lungimirante, puntano su progetti seed gestiti da imprenditori capaci e ambiziosi" sottolinea Giancarlo Rocchietti, presidente del Club degli Investitori.