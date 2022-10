Carceri: minorile Torino, giovane tenta suicidio

Un giovanissimo detenuto nel carcere minorile Ferrante Aporti, a Torino, ha tentato togliersi la vita impiccandosi a un lenzuolo legato alle grate della cella ed è stato salvato dalle guardie. A riportare la notizia, in una nota congiunta, i sindacati di polizia penitenziaria Sappe, Osapp, Uil Pa-Pp, Sinappe, Fns Cisl, Fsa Cnpp e Cgil-Fp, i quali inoltre riferiscono del ferimento di un agente che, nel separare due reclusi che stavano violentemente litigando, è stato colpito al volto con una brocca d'acciaio ed è stato medicato all'ospedale Cto, da dove è stato dimesso con una prognosi di cinque giorni. "Le organizzazioni sindacali - si legge nel comunicato - chiedono a tutte le autorità a qualsiasi livello di intervenire per quanto di rispettiva competenza sulla drammatica situazione in cui è precipitato il carcere minorile. Il personale di Polizia penitenziaria è allo stremo e non ce la fa più oltre ad essere completamente abbandonato a se stesso tanto che improvvisa qualsiasi intervento senza idonee e chiare direttive". "Il carcere minorile - osservano i sindacati - ha bisogno di un Direttore titolare e non di un direttore pendolare Bari-Torino una volta al mese"