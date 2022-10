Grattacielo Piemonte: Lo Russo, è simbolo rinascita

"Questo edificio rappresenta un simbolo di rinascita, di investimento urbano e una modalità che non vogliamo più ripetere di come le opere pubbliche in Italia vengono dilatare nel tempo, servono dunque interventi normativi in materia". A dirlo il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, alla cerimonia al nuovo Grattacielo della Regione Piemonte. "Oggi - aggiunge - si chiude un momento non facile per la città. Questo grattacielo ci ha messo troppi anni a essere edificato, ma oggi è un momento di festa. In questa zona si insedieranno funzioni importanti, nell'ottica anche della sostenibilità ambientale, e sono certo che sarà anche un motore importante per l'avvio del parco della salute". Quanto alle sedi che verranno lasciare libere con il trasferimento al Grattacielo, Lo Russo sottolinea che "la situazione che si verrà a creare in centro va analizzata con grande delicatezza perché col trasferimento si lasceranno degli immobili vuoti. Ma voglio essere ottimista e penso che la trasformazione di Torino come città turistica e del terziario possa andare a saturare gli spazi che si creeranno. Anche qui - conclude - la concordia con la Regione consentirà di trovare soluzioni comuni".