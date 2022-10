Diritti: Appendino, posizioni La Russa e Fontana preoccupanti

"Da ieri ricevo tantissimi messaggi di mamme, papà e giovani che si chiedono con preoccupazione cosa sarà dei loro - pochi - diritti se già dal primo giorno di legislatura la seconda e la terza carica dello Stato sono state affidate a politici che rivendicano posizioni inquietanti". E' il tweet apparso ieri sera sul profilo di Chiara Appendino, ex sindaca di Torino e ora parlamentare M5S. "A questi messaggi - aggiunge nei commenti - rispondo che noi ci siamo e che non consentiremo passi indietro sui diritti Lgbt+ ma, anzi, lotteremo per ottenerne altri". "Ammetto - scrive ancora - che avere alla presidenza di Camera e Senato rappresentanti secondo cui 'il matrimonio è tra mamma e papà, le altre schifezze non le vogliamo sentire' (Fontana) o 'crescere con due papà è un'induzione ingiustificata a crescere gay' (La Russa) preoccupa anche me".