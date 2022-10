"Io non rischio", campagna in 25 piazze del Piemonte

In 25 piazze di 17 Comuni del Piemonte si tiene da ieri la campagna "Io non rischio", creata dal dipartimento nazionale della Protezione Civile con l'obiettivo di "diffondere la cultura della prevenzione e la conoscenza delle buone pratiche di Protezione civile accrescendo al contempo la consapevolezza dei rischi naturali presenti sul nostro territorio". Sono interessati Acqui Terme, Asti, Canelli, Alba, Cuneo, Novara, Carmagnola, Ciriè, Druento, Giaveno, Moncalieri, Orbassano, Pianezza, Rivoli, Torino, Volpiano e Verbania, con l'impegno di oltre 200 volontari di Protezione civile, formati con corsi ad hoc, al fianco delle istituzioni e del mondo della ricerca scientifica, nei punti informativi allestiti nelle piazze. Ad Asti domenica 16 ottobre presente il capo della Protezione Civile, "Abbiamo imparato in questa estate - spiega l'assessore alla Protezione civile della Regione Piemonte Marco Gabusi - quanto sia importante la risorsa idrica. Profonda è invece l'esperienza degli eventi alluvionali che, purtroppo, continuano ad affliggere il nostro Paese. Raggiungere un elevato grado di consapevolezza del rischio da parte di tutti i cittadini è fondamentale. Più riusciremo a diffondere la conoscenza e le buone pratiche, - continua Gabusi - più le nostre comunità saranno in grado di prevenire ed affrontare i rischi a cui siamo inevitabilmente sottoposti. Gli eventi in Piemonte possono essere seguiti sui canali social della Regione.