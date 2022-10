Papa ricorda i due preti vittime nazismo beatificati oggi a Boves

"Oggi a Boves (Cuneo) saranno proclamati beati don Giuseppe Bernardi e don Mario Ghibaudo, parroco e vice parroco uccisi in odio alla fede nel 1943", ha ricordato papa Francesco all'Angelus. "Nell'estremo pericolo - ha proseguito - non abbandonarono il popolo loro affidato, ma lo assistettero fino all'effusione del sangue, condividendo il tragico destino di altri cittadini sterminati dai nazisti". "Il loro esempio susciti nei sacerdoti il desiderio di essere pastori secondo il cuore di Cristo, sempre accanto alla propria gente", ha auspicato il Pontefice, aggiungendo ricolto ai fedeli riuniti in Piazza San Pietro: "un applauso ai nuovi beati!".