Esplode palazzina nel Torinese: 28 persone evacuate

Sono 28 le persone evacuate dopo l'esplosione di questa mattina in un appartamento di una palazzina residenziale in via Braida 10 a Carignano, nel Torinese. Lo rende noto il Comando dei Vigili del Fuoco di Torino. E' stata effettuata la messa in sicurezza dell'edificio di tre piani. Secondo una prima ricostruzione a causare l'esplosione, che ha sventrato un appartamento dove vive un anziano e che ha danneggiato altri tre alloggi adiacenti, sarebbe stata una bombola di gas a cui era stato applicato artigianalmente e non a norma un tubo. Cinque le persone ferite, una delle quali è stata trasportata al Cto di Torino con ustioni sul 20% del corpo e una prognosi di 40 giorni. Le altre quattro persone non sono gravi e si trovano all'ospedale delle Molinette.