Covid: in Piemonte 2.865 nuovi casi, positività al 16,2%

I nuovi casi di Covid accertati in Piemonte sono 2.865, con un tasso di positività del 16,2% rispetto ai 17.659 tamponi diagnostici analizzati, di cui 17.374 test antigenici. Per quanto riguarda i ricoverati l'aggiornamento pubblicato dalla Regione è di 759 nei reparti ordinari, con un incremento di 9 rispetto a ieri, 19 in terapia intensiva, due meno di ieri. Non ci sono stati decessi.