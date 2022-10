Una città per fare una scuola, a Torino 3 giorni di Festival

Se per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio, "Ci vuole una città per fare una scuola". È con questa convinzione che Torino, Moncalieri, Rivoli e Settimo Torinese ospiteranno dal 20 al 22 ottobre la prima edizione del Social Festival Comunità Educative, una tre giorni con workshop, focus, laboratori e dialoghi dedicati al tema dell'educazione e della scuola. Obiettivo formare un sodalizio fra scuola e territorio per creare una vera e propria comunità educativa. L'iniziativa, promossa da Comune di Torino, Città Metropolitana e Fondazione Compagnia di San Paolo, ha già mille iscritti e oltre 120 relatori. "Non c'è educazione senza formazione continua e confronto - dice l'assessora all'Istruzione Carlotta Salerno -. Tutto ciò che è formativo cambia insieme alla società e deve avere anche la capacità di precedere i cambiamenti. Scuola e formazione sono il primo motore di rigenerazione urbana, la scuola e l'educazione sono affare di tutti, da qui la volontà di fare un festival per tutti". "L''educazione è la priorità del Paese e mi piacerebbe che da questo Festival partisse un progetto che potrebbe chiamarsi 'Torino Students' - aggiunge il presidente di Compagnia di San Paolo, Francesco Profumo -. Come Compagnia vorremmo costruire una piattaforma multiregionale, Piemonte e Liguria, che abbia alcuni elementi centralizzati, a partire dai dati, per capire le priorità e i risultati degli investimenti. E ci auguriamo che possa diventare un esempio per il Paese". "La pandemia - conclude il direttore dell'Ufficio scolastico regionale, Stefano Suraniti - ha spinto i docenti a rimettersi in gioco ulteriormente nella formazione, ad aggiornarsi e innovarsi. La scuola deve essere in grado di anticipare, oggi i fondi ci sono ma bisogna utilizzarli al meglio".