Cadavere carbonizzato in auto vicino all'aeroporto di Torino

Un cadavere carbonizzato è stato trovato in auto bruciata alla periferia di San Maurizio Canavese (Torino), non distante dall'area aeroportuale di Caselle, dove nella tarda mattinata di oggi sono intervenuti i Vigili del fuoco. Le fiamme hanno avvolto rapidamente la vettura a lato della strada. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Venaria Reale. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi, compresa quella di un suicidio.