Alluvione 2020 in Piemonte, oltre 6,5 mln per ricostruzione

Oltre 6,5 milioni di euro per continuare la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione del 2 e del 3 ottobre 2020. E' quanto ottenuto dalla Regione Piemonte grazie al lavoro degli uffici dell'Assessorato alle Opere Pubbliche con il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale. L'ordinanza, firmata dal presidente della Regione Alberto Cirio come commissario delegato per il superamento dell'emergenza, prevede il finanziamento di oltre 1,7 milioni per la provincia di Biella (Comuni e Consorzi), circa 1,9 milioni per la provincia di Cuneo, 116 mila per la provincia di Novara, 605.000 per la provincia di Torino (Comuni e Città Metropolitana), oltre 1 milione per il Verbano Cusio Ossola, 1,2 milioni per la provincia di Vercelli. "Sono passati molti mesi da quel disastroso ottobre, ma non abbiamo smesso di articolare le nostre richieste e oggi possiamo disporre di questi ulteriori stanziamenti che ci consentono di realizzare oltre 90 interventi in favore di comuni e consorzi di bonifica", hanno sottolineato Alberto Cirio e l'assessore alla difesa del suolo Marco Gabusi. In totale gli stanziamenti per i territori devastati dall'alluvione sono di oltre 150 milioni.