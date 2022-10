Casa: sindacati inquilini, confronto per evitare sfratti

"Nessuno si preoccupa del rischio concreto di un terribile aumento degli sfratti". Lo sostengono davanti a Palazzo Lascaris, sede del consiglio regionale del Piemonte i sindacati Cgil-Cisl-Uil degli inquilini, quasi tutti di case Atc, che questa mattina si sono dati appuntamento per un presidio in via Alfieri. "Siamo qui - spiega Giovanni Baratta del Sindacato Inquilini Casa e Territorio - perché troviamo incredibile che tutti sanno che i poveri crescono, tutti sanno che i poveri sono in gran parte in affitto e tutti non si preoccupano per l'aumento sfratti. Per questo chiediamo un confronto con la Regione Piemonte, come avviene in altre parti d'Italia. Invece qui nonostante lettere e sollecitazioni non riusciamo a discutere di nulla". Secondo i sindacati, nonostante l'aumento dei costi dell'energia, la Giunta regionale "non ha stanziato un euro di risorse proprie per incrementare il Fondo sostegno all'affitto per gli inquilini privati". "Inoltre - aggiungono - non prende in considerazione la possibilità di allargare la fascia di reddito per i morosi incolpevoli delle case popolari, cambiando finalmente le regole del fondo sociale".