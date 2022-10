Incidenti lavoro: Allasia ricorda le vittime

"In Piemonte nel 2021, ci sono stati 64 infortuni mortali e la Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul lavoro deve essere una ulteriore occasione per sensibilizzare l'attenzione su un fenomeno non accettabile in un Paese evoluto". Così il presidente del Consiglio regionale, Stefano Allasia, che all'inizio della seduta, a nome dell'Assemblea, ha voluto ricordare le vittime sul lavoro. "I numeri ci dicono che tante, troppe persone sono morte che è quindi necessario far crescere la cultura e l'impegno della sicurezza nei luoghi di lavoro" , ha spiegato Allasia, aggiungendo: "Non possiamo accettare passivamente queste tragedie. Sono stati compiuti importanti passi in avanti nella legislazione, nella coscienza comune, nell'organizzazione stessa del lavoro", ma secondo Allasia tanto resta da fare. "Troppo spesso purtroppo la sicurezza, la prevenzione, la formazione sono considerati costi e impedimenti di cui fare a meno - sostiene Allasia - . Il numero di questi incidenti, causati dal mancato rispetto di norme esistenti resta infatti inaccettabile, ma possono e devono essere evitati richiamando alla responsabilità tutte le parti, politiche, sociali e imprenditoriali". Allasia ha poi letto i nomi del vittime del 2021. In aula erano presenti Vita Rocca Romaniello, vicario del direttore dell'Inail, Giovanni Asaro, Roberto Sardo presidente regionale Inali Piemonte e Giulio Garello, presidente territoriale dell'Anmil (Associazione nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro).