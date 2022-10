Minori: Caucino, promesso ai bimbi di farli tornare a casa

"Sostenere la famiglia per me è sacrosanto". Così l'assessore regionale alle Pari Opportunità, Chiara Caucino all'inizio della discussione in Consiglio regionale del Piemonte sul disegno di legge 'Allontanamento zero. Interventi a sostegno della genitorialità e norme per la prevenzione degli allontanamenti', che porta la sua firma. Secondo Caucino bisogna salvaguardare il benessere del minore in una famiglia in modo armonioso. "Gli allontanamenti in Piemonte sono mediamente superiori a quelli nazionali, 3,4% contro il 2,9% - ha evidenziato - Sull'80% degli allontanamenti del minore si può intervenire, perché riguardano ad esempio incurie o problemi economici. La famiglia non è a priori colpevole, ma è innocente e necessita di supporto". Per questo, secondo Caucino, bisogna lavorare con le famiglie. L'assessore ha affermato che non è previsto un controllo sulla spesa pubblica che riguardano le comunità piemontesi, le cui rette ammontano a 47 milioni di euro, senza obblighi di rendicontazione. "Dirottiamo parte di queste risorse alle famiglie per supportarle". Caucino, concludendo, ha raccontato di aver incontrato i minori allontanati: "Mi chiedevano di tornare dai loro padri, madre, nonni. Ho promesso a quei bambini che farò di tutto per farli ritornare a casa".