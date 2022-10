La fattoria di Gariglio

Dicono che… lui, mai stato bersaniano, abbia però sempre apprezzato le metafore del suo ex segretario. Sarà per questo che Davide Gariglio ha scelto proprio una celebre espressione del politico di Bettola per il titolo di un dibattito in cui torna a parlare di politica dopo la sfortunata campagna elettorale nel difficile collegio di Collegno. “Ora che la mucca è in corridoio da dove si passa?” è la domanda retorica che campeggia sulla locandina dell’incontro, in programma lunedì prossimo all’Educatorio della Provvidenza, a cui parteciperanno anche Paola Bragantini, oggi presidente di Amiat, e il consigliere regionale Alberto Avetta. E mentre la mucca, cioè la destra, si è ormai trasferita in salotto, nella fattoria di Gariglio pare non esserci più (da tempo) l'ex collega Stefano Lepri.