Metro 2: Conticelli (Pd), Governo nomini sindaco commissario

"Il Governo nomini il sindaco Stefano Lo Russo commissario straordinario per la Metro 2". A chiederlo, in riferimento ai rincari che potrebbero incidere sulla fattibilità del progetto complessivo della seconda linea della metropolitana torinese, la capogruppo Pd in Consiglio comunale, Nadia Conticelli. "Le opere strategiche devono essere messe in sicurezza e non possono essere contrapposte all'emergenza attuale del caro bollette, - afferma - altrimenti quando la tempesta delle speculazione economica si sarà placata la città si troverà a rincorrere lo sviluppo e a fare i conti con la fragilità economica e sociale delle sue periferie. E la linea 2 della metro è un'opera strategica, volano di recupero urbanistico e rilancio economico per la zona nord, che si porterà dietro altri investimenti". Conticelli ricorda che "si tratta di un'opera che ha richiesto un impegno di progettazione e di studio delle prospettive di sviluppo della città che ora non può subire battute d'arresto e deve essere tra le priorità del Governo, se la mobilità del futuro prossimo deve coniugarsi con l'innovazione e la transizione ecologica. Questa attenzione speciale - conclude - richiede un commissario, una figura dedicata come per altre opere infrastrutturali strategiche e il sindaco Lo Russo è il naturale garante di quest'opera, nata sotto il suo assessorato all'Urbanistica".