Casa: Magliano, questione urgente, subito dialogo

"Ho chiesto, in apertura di seduta del Consiglio di oggi, un'informativa urgente alla Giunta: da settimane chi rappresenta gli inquilini sta cercando un'interlocuzione con la Giunta Regionale". Lo sostiene in una nota Silvio Magliano, presidente del Gruppo Consiliare Moderati, in Consiglio regionale del Piemonte, che questa mattina ha incontrato davanti a Palazzo Lascaris a TORINO i manifestanti che partecipavano ad un presidio organizzato dai sindacati degli inquilini. "Inflazione e caro energia - sostiene Magliano - stanno mettendo in difficoltà tanti piemontesi, che fanno fatica a pagare le utenze. Chiediamo alla Giunta di rispondere, facendo seguito a questa più che legittima richiesta di dialogo, che ci risulta fermo ormai da mesi". "I Comuni hanno l'esigenza di capire come investire i fondi della morosità incolpevole. Altrettanto urgente è il tema dell'efficientamento energetico di tanti nostri stabili e complessi Atc. Non crediamo che la Regione possa limitarsi a osservare questi fenomeni dall'esterno, senza intervenire politicamente e finanziariamente. L'emergenza casa è una priorità", conclude Silvio Magliano.