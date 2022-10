Piemonte: Accossato capogruppo LuV in consiglio regionale

Silvana Accossato è subentrata nel consiglio regionale del Piemonte a Marco Grimaldi, eletto alla Camera dei Deputati, ed è la nuova capogruppo di Liberi Uguali Verdi. "Tante saranno le battaglie di questo scorcio di legislatura che mi appresto a iniziare - ha detto Accossato - prima di tutto quelle a difesa delle donne e dei loro diritti, insieme alle questioni del lavoro e quelle ambientali, che continueranno a essere la cifra dell'impegno del gruppo consiliare di Liberi Uguali Verdi". "Subentro a legislatura in corso, per portare avanti il forte ruolo propositivo e di opposizione alle politiche del centrodestra - spiega Accossato -. Lavoro complesso, impegnativo, che casualmente coincide con la discussione in aula di un pessimo provvedimento legislativo, 'Allontanamento zero' . Un provvedimento a cui il nostro gruppo si è opposto in ogni modo possibile, con l'azione pervicace del consigliere Grimaldi insieme a tutta l'opposizione". "Il mio primo impegno sarà una vecchia battaglia non ancora vinta: la modifica della legge elettorale regionale con l'introduzione della doppia preferenza di genere. Per portare il Piemonte non solo in linea con le normative nazionali, ma per dare finalmente spazio adeguato alla presenza femminile in Consiglio regionale". - conclude Accossato.