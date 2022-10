Traffico di auto rubate nel Torinese, 13 misure cautelari

Trentuno furti d'auto, 13 persone sottoposte a misura cautelare, 71 capi di imputazione in ordine ai reati di furto pluriaggravato, ricettazione e riciclaggio. Sono i numeri dell'operazione "Strada del Francese" che ha permesso alla Polizia stradale di Torino di mettere fine ad un traffico di vetture rubate. Secondo le indagini - coordinate dalla procura del capoluogo piemontese e condotte attraverso un meticoloso lavoro di analisi delle immagini acquisite - le auto erano destinate a due autodemolitori di Torino e di Leini. Il gip, su richiesta del sostituto procuratore, alla luce dei "gravi indizi" di colpevolezza emersi ha disposto il carcere per due coniugi di Venaria reale che si sarebbero dedicati al furto di auto di piccola e media cilindrata (Fiat 500, Fiat Panda, Lancia Ypsilon, Alfa Romeo Giulietta e Giulia) e per i due titolari di una autodemolizione di Torino che avrebbero ricevuto le auto rubate e le avrebbero poi smontate per vendere i pezzi; arresti domiciliari, invece, per i due titolari dell'autodemolizione di Leini e per due dipendenti della demolizione di Torino. L'obbligo di firma è invece stato applicato agli indagati che avrebbero avuto il ruolo di "intermediari" o "ricettatori" e che avrebbero acquistato, durante la fase investigativa, alcune auto rubate.