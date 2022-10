"Panchine della pace" a Torino, vandali sfregiano simbolo Anpi

A Torino sono state vandalizzate, con uno sfregio sul simbolo dell'Anpi, le "panchine della pace" che saranno inaugurate sabato prossimo in corso Belgio, a 100 anni dalla marcia su Roma. Lo rivela Daniele Valle (PD), vicepresidente del consiglio regionale del Piemonte e presidente del Comitato Resistenza e Costituzione. "Ancora un atto vandalico contro i valori dell'antifascismo. Dopo il toret dedicato a Bruno Neri, dopo la targa intitolata a Tina Anselmi, dopo lo sfregio alla lapide dei partigiani in Largo Montebello, questa volta i neofascisti hanno voluto colpire le 'panchine della pace' e in particolare l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. Evidentemente - prosegue Valle - c'è chi rifiuta di riconoscere il ruolo della lotta partigiana per l'affermazione dell'antifascismo e dei valori della nostra Costituzione". L'inaugurazione delle "panchine della pace" dell'artista Susanna Viale è in calendario sabato mattina a cura della sezione F.Gattini dell'Anpi, dello Spi-Cgil, Soms De Amicis e Tempo Reale, con il patrocinio della circoscrizione 7 di Torino.