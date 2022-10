XIX LEGISLATURA

Nastri e Benvenuto questori, sono la "polizia" dei Palazzi

Definite le cariche nel centrodestra. Il senatore novarese di Fratelli d'Italia e il deputato leghista di Torino entrano nell'ufficio di presidenza delle rispettive Camere. Centinaio dice addio al ministero dell'Agricoltura: sarà vicepresidente di Palazzo Madama

Forza Italia avrà una vicepresidenza della Camera e una del Senato, mentre Fratelli d’Italia ne avrà una a Montecitorio e la Lega una a Palazzo Madama: è questo l’accordo raggiunto dalla maggioranza al termine della riunione fra i capigruppo che si è svolta a Montecitorio. In base a questa intesa, al Senato, secondo quanto riferiscono fonti parlamentari, la maggioranza dovrebbe convergere sul leghista Gian Marco Centinaio, che quindi verosimilmente non entrerà al Governo e vede sfumare il suo ritorno al ministero dell’Agricoltura, e su Maurizio Gasparri di FI, mentre alla Camera sull’azzurro Giorgio Mulé e su Fabio Rampelli di FdI.

Alla Camera il centrodestra voterà come questori Paolo Trancassini (FdI) e il torinese Alessandro Benvenuto (Lega), che abbandona così la guida della Commissione Ambiente presieduta nella passata legislatura, mentre come segretari Riccardo Zucconi, Giovanni Donzelli e Chiara Colosimo di FdI e Annarita Patriarca di FI. Al Senato, la coalizione voterà come questori Antonio De Poli, presidente nazionale dell’Udc, e il novarese Gaetano Nastri di FdI.